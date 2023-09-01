Erzurum Oltu'da Devlet Destekli Seracılık Projesi Ürün Almaya Başlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yüzde 70'i Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Oltu Seracılık Projesi'nde ürün alınmaya başlandı. Seralarda ekili sebzelerden ürün alınmaya başlanırken, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Oltulu yetkililerle birlikte seralarda incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yüzde 70'i Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Oltu Seracılık Projesi'nde ürün alınmaya başlandı. 6 farklı mahallede 7 çiftçiye yapılan seralardaki ürünler çiftçilerin yüzlerini güldürdü.

Oltu Seracılık Projesi ile devlet destekli kurulan seralar yüzleri güldürdü. Seralarda ekili sebzelerden ürün alınmaya başlanırken, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Oltulu yetkililerle birlikte seralarda incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, "Pandemi dönemimde tarımsal üretimin önemi çok daha ön plana çıkmaya başladı. Biz de ülke olarak, il olarak kendi kendimize yetme, tarımsal üretimi artırma yönünde birçok bakanlık olarak, valilik olarak, yerelde belediyelerimizin, DAP idaresinin ve KUDAKA'nın desteği ile beraber birçok proje uygulayarak tarımsal üretimi artırma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık olarak 590 milyon desteğin yanında yerelde de birçok projemizi destekliyoruz. DAP idaresinin 1 milyon 200 bin lira desteği ile 7 adet seramızı bugün yerinde inceledik. Seralarımızdan çok güzel ürün aldığımızı gördük. Hedefimiz Oltu ilçemizin bitkisel ve hayvansal üretimde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için hem Tarım Bakanlığımızın imkanlarını en üst sevide kullanmak hem de DAP gibi kuruluşlara projeler sunarak, çiftçilerimize destek sağlayarak daha fazla ve daha ekonomik üretim yapmalarını sağlamak. İl ve ilçemizin önde gelen büyüklerimizin destekleriyle özelikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin günlük ürettikleri sütleri düzenli satıp düzenli gelir elde etmeleri için her üreticiye süt soğutma tankı devlet destekli vererek, bu kazancın kalıcı hale gelmesi için gayret etmekteyiz" dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise, "Oltu ilçemizde DAP olarak seracılara destek verdik. 6 çiftçimize 7 adet sera yaptık. Bölgede seracılığı geliştirmek, ayrıca başka alanlarda da öncülük etmek, bitkisel ve tarımsal üretimi geliştirmek, bölge çiftçisinin gelirine katkıda bulunarak refah düzeyini artırmak istiyoruz. Desteklerimiz önümüzdeki yıllarda devam edecek" dedi.

Oltulu çiftçiler ilk defa serada üretim yaptıklarını belirterek, "Ürün almaya başladık, çok mutlu olduk. Devletimize teşekkür ederiz" dediler.

İnceleme gezisine Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in yanı sıra Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak ve Oltu İlçe Tarım Müdürü Temel Aslan katıldı. - ERZURUM