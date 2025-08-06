Erzurum İş Dünyasında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erzurum İş Dünyasında Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, ASKON ve Ticaret Borsası Başkanları ile genç girişimcilerin iş dünyasındaki rolü üzerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ekonomik büyümeyi destekleyecek adımların önemine dikkat çekildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a, ASKON Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum'a yapılacak yatırımlar adına desteklerini birlik, beraberlik içerisinde sürdüreceklerini, Erzurum'un genç girişimcilik potansiyelini, iş dünyasına katkıları ve gençlerin iş hayatına entegrasyonu hakkındaki görüşlerini paylaşan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kulu Üyesi Saim Özakalın, girişimci ruhun desteklenmesi ve iş dünyasının ortak akıl çerçevesinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Özakalın,"Erzurum'un genç iş insanları olarak bir araya gelerek, şehrimizin ekonomik büyümesine katkıda bulunma yolunda atacağımız adımları ve vizyonumuzla, Gençler olarak, iş dünyasına katılımımızı ve desteklenmemizi sağlayacak adımları ele almak istiyoruz. ASKON Erzurum Şube Başkan Yavuz Selim Turan'a, Yönetim Kurulu Üyerline yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

ASKON'un bu süreçte önemli bir paydaş olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise, şehrin kalkınması adına tüm kurumlarla iş birliğine açık olduklarını belirtti. Başkan Turan, nazik ziyaretinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özakalın'a, Ticaret Borsası Başkanı Oral'a teşekkür etti.

Turan, 'Şehrimizin rekabet gücünü artıracağız'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Yönetim Kurulu Üyelerimle birlikte, genç girişimciler olarak Erzurum'un ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, yeni fikirler ve projeler üretmek için bu onurlu görevi üstlendik. İş dünyasında gençlerin daha fazla yer alması, şehrimizin rekabet gücünü artıracaktır. Bizim için önemli olan Erzurum'da iş dünyamızın sürekli büyüyen bir yapıya bürünmesidir. El ele birlikte daha güçlü kalkınabilir Erzurum için birlikteliğimize kuvvetli güç birliğimize ihtiyacımız var. Bunu da birlikteliğimizle başaracağımıza inanıyorum. Ticaret ve Sanayi Odamızın kıymetli Başkanı Saim Özakalın'a, Ticaret Borsa Başkanımız Hakan Oral'a teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi karıştıran çete reisinin ifadesi ortaya çıktı
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
LPG'li araçlar için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi 31 Aralık'a uzatıldı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresi uzatıldı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.