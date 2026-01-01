128 yetiştirici süt sağım makinesi ile buluştu

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörünün gelişimi için yaptığı desteklere devam ediyor. Şenkaya ilçesinde 128 yetiştirici süt sağım makinesi ile buluşturuldu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "İlimizde hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yetiştiricilerimizin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvancılığın temel çıktılarından biri olan sütün daha verimli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretime kazandırılması hedefi doğrultusunda, sütün kalitesinin artırılması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi amacıyla Şenkaya ilçesinde faaliyet gösteren 128 yetiştiricimiz süt sağım makinesi ile buluşturulmuştur" denildi. - ERZURUM