Erzurum'da Model Fabrika Projesi Görüşüldü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten, Daire Başkanı Yücel Özaran ve Erzurum Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Ender Cihan Timur, ETSO'yu ziyaret ederek TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın ile bir araya geldi.

Görüşmede, ETSO öncülüğünde Erzurum'da planlanan Model Fabrika çalışmaları, şehrin sanayi altyapısı ve bölgesel kalkınma stratejileri detaylı şekilde ele alındı. Başkan Özakalın, Model Fabrikayı ve Erzurum'a katkılarını şöyle açıkladı: "Model Fabrikalar, işletmelere yalın üretim, dijitalleşme ve verimlilik artırıcı uygulamalar konusunda uygulamalı eğitim ve danışmanlık sunan merkezlerdir. Gerçek üretim hattı simülasyonları üzerinden çalışanlar ve öğrenciler teoriyi pratiğe dönüştürerek eğitim alır. Erzurum'da kurulacak Model Fabrika ile firmalarımızın verimliliği ve rekabet gücü artacak, dijital dönüşüm uygulamaları yaygınlaşacak, üniversite-sanayi iş birliği güçlenecek ve nitelikli iş gücü ile ihracat kapasitesi yükselecektir. Ayrıca KOSGEB destek programlarından yararlanan firmalar artık eğitim ve danışmanlık için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Erzurum, bölgesel sanayinin ve inovasyonun merkezi haline gelecektir."

Görüşme, dilek ve temennilerle son buldu. Başkan Özakalın, Genel Müdür Abdullah Başar'a Oltu Taşı Tespih ve ETSO Tarih Kitabı hediye etti. - ERZURUM