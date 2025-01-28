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Erzurum'da Milli Teknoloji Atölyeleri Kuruluyor

Erzurum'da Milli Teknoloji Atölyeleri Kuruluyor
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erzurum'da Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yeni atölyeler kurarak öğrencilerin yenilikçi projeler geliştirmesine olanak sağlayacak. Proje ile bölgedeki gençlerin teknoloji alanında eğitim alması ve ulusal yarışmalara katılımı hedefleniyor.

Ülkemizin "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Erzurum'da Milli Teknoloji Atölyeleri kuruluyor.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Erzurum Milli Teknoloji Atölyeleri" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen imza törenine; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve projeden sorumlu kurum yetkilileri katıldı.

Atatürk Üniversitesi'nin koordinasyonunda TÜBİTAK, Ata Teknokent ve Marmara Teknokent işbirliğiyle teknoloji ve inovasyon alanında araştırmacıları desteklemeyi amaçlayan "Erzurum Milli Teknoloji Atölyeleri" projesi çerçevesinde bölgedeki lisans, lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin yenilikçi projeler geliştirmesi ve TEKNOFEST gibi ulusal teknoloji yarışmalarına katılım sağlamaları için bir platform oluşturulacak. Ayrıca, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gözlem ve eğitim faaliyetleriyle teknoloji farkındalığının arttırılarak bölge kalkınmasına katkı sağlanması planlanıyor.

Proje kapsamında, yılda bin ortaöğretim öğrencisine eğitim verilmesi, 300 öğrencinin atölyelerde yarışma hazırlıklarına katılması, hazırlanan projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde 50 ekiple yarışmalara katılım sağlanması, yürütülecek tanıtım faaliyetleriyle teknolojiye meraklı gençlerle üniversite dünyasının bir araya getirilmesi, hazırlanan orijinal tasarımlarla yılda 10 farklı model ve 5 patent başvurusu ve patenler sonucunda ticari ürünlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Öğrencilerin birlikte çalışıp projeler üretebileceği alanlar tasarlanacak

Projede yürütülecek faaliyetler sonrasında Erzurum'daki lisans ve lisansüstü öğrencilerin Ar-Ge proje fikirlerini hayata geçirebileceği, milli teknoloji ekosistemini güçlendirecek, inovasyon altyapısını destekleyecek güvenli ve donanımlı bir merkez kurulacak.

Toplam bütçesi yaklaşık 23 milyon TL olan ve 20 milyon TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek projenin tamamlanması ile birlikte Erzurum'da milli teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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