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Erzurum'da Mart Ayında 16 Sektör İhracat Yaptı

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Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü.

TİM Mart ayı iller sektörel ihracat performanslarını paylaştı.

En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör

Bu yılın Ocak - Mart döneminde en çok değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.

Sektörlerin ihracat payı

Erzurum'da 3 ayda en yüksek değerde ihracat gerçekleştiren sektörlerin il toplam ihracat değerindeki payı Kimyevi Maddeler ve Mamullerinde yüzde 29,92, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde yüzde 23,84, Demir ve Demir Dışı Metallerde yüzde 8,92, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünlerinde yüzde 7,13 ve Elektrik ve Elektronik grubunda yüzde 6,78 oldu.

Artış kaydeden sektörler

2023 yılına göre en yüksek ihracat değeri artış oranı Tekstil ve Hammaddeleri grubunda kaydedildi. Artış kaydeden diğer sektörler Halı, Kuru meyva, Hububat, Kimyevi maddeler ve mamülleri, Mobilya, elektrik ve elektronik, otomotiv, su ürünleri, çelik makine, demir ve demirdışı metaller, madencilik ve hazırgiyim grubu oldu.

Artış oranları

Artış oranı yüzde olarak Tekstil ve Hammaddeleri grubunda 1164819, Halı grubunda 1301, kuru meyvada 1178, hububatta 264,1, kimyevi maddelerde 247,2, mobilyada 220,1, elektrik ve elektronikte 219,3, otomotivde 199,2, su ürünlerinde 176, çelikte 137, makine ve aksamlarında 92,4, dericilikte 74,3, demir ve demirdışı metallerde 44, madencilikte 31,3,hazırgiyimde 9,4 oldu.

Mart ayında 16 sektör ihracat yaptı

Erzurum'dan Mart ayında 16 sektör ihracat gerçekleşti. Ay içinde, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1. 7 milyonluk ihracat kaydetti. Martta Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 362,75, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 345,33, Demir ve Demir Dışı Metaller 243,65, Çelik, 176,86 Elektrik ve Elektronik 89,07, Makine ve Aksamları 72,38, İklimlendirme Sanayii 38,33, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 33,34, Hazırgiyim ve Konfeksiyon 26,70, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 13,85, Halı 9,91, Madencilik Ürünleri 8,37, Fındık ve Mamulleri 5,38, Kuru Meyve ve Mamulleri 5,14, Deri ve Deri Mamulleri 1,64 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ocak - Mart dönemi

Erzurum'dan 3 ayda 18 sektör ihracat yaptı. Dönemde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2,6 milyon, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 2,0 milyon dolar değerinde ihracat kaydetti. Diğer sektörlerin ihracat değerleri; Demir ve Demir Dışı Metaller 781,56, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 624,09, Elektrik ve Elektronik 594,26, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 545,50, Makine ve Aksamları 404,12, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 259,46, Tekstil ve Hammaddeleri 257,45, Çelik 231,12, İklimlendirme Sanayii 207,22, Hazır giyim ve Konfeksiyon 68,40, Kuru Meyve ve Mamulleri 24,13, Madencilik Ürünleri 12,85 Fındık ve Mamulleri 10,72, Halı 9,9, Otomotiv Endüstrisi 8,07, Deri ve Deri Mamulleri 6,18 bin dolar olarak sıralandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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