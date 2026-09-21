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Erzurum'da konut satışları geçen yıla göre 163, iş yeri satışları 60 azaldı

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Erzurum'da konut satışları geçen yıla göre 163, iş yeri satışları 60 azaldı
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TÜİK'in Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ne göre Erzurum'da Ağustos 2026'da 897 konut, 80 iş yeri satışı yapıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 163, iş yeri satışları ise 60 azaldı; temmuz ayına göre konut satışları 77 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri" verilerine göre Erzurum'da Ağustos 2026'da 897 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 1.060 konut satışı yapılırken, bu yıl ağustos ayında konut satışlarında 163 adetlik düşüş kaydedildi.

Erzurum'da Ağustos 2026'da satışı gerçekleştirilen 897 konutun 301'i ilk el, 596'sı ise ikinci el olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2025'te ise toplam 1.060 konut satışının 378'i ilk el, 682'si ikinci el olarak gerçekleşmişti.

İkinci el konut satışları öne çıktı

Geçen yılın ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayı karşılaştırıldığında Erzurum'da ilk el konut satışları 378'den 301'e geriledi. İkinci el konut satışlarında da 682'den 596'ya düşüş yaşandı. Kentte Temmuz 2026'da ise toplam 820 konut satışı gerçekleştirilmişti. Temmuz ayında 267 ilk el, 553 ikinci el konut satılırken, ağustos ayında toplam konut satışları 77 adet arttı. İlk el satışları 34, ikinci el satışları ise 43 adet yükseldi.

İş yeri satışlarında düşüş

Erzurum'da Ağustos 2026'da toplam 80 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 32'si ilk el, 48'i ikinci el olarak kaydedildi. Geçen yılın Ağustos ayında ise kentte 140 iş yeri satışı yapılmış, bunların 52'si ilk el, 88'i ikinci el olmuştu. Buna göre Erzurum'da iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre 60 adet azaldı. İlk el iş yeri satışları 52'den 32'ye, ikinci el iş yeri satışları ise 88'den 48'e geriledi. Temmuz 2026'da Erzurum'da 111 iş yeri satışı yapılırken, ağustos ayında bu sayı 80'e düştü. Temmuz-ağustos döneminde ilk el iş yeri satışları 47'den 32'ye, ikinci el satışları ise 64'ten 48'e geriledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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