Erzurum'da kırmızı et zirvesi

Erzurum'da kırmızı et sektörü temsilcileri bir araya geldi, sektörün mevcut durumu konuşuldu.

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Et ve Süt Kurumu Kurumsal Risk ve Performans Dairesi Başkanı Aydın Yağız, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Erzurum Et Kombina Müdürü İsmail Atasever, Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan ile Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyarette, kırmızı et sektörüne ilişkin yürütülen çalışmalar ile üreticilerin ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZURUM