Tekne ile kaçak avcılara denetim

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleriyle ilgili kaçak avlanmayı önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ile birlikte yapılan kontrollerde, doğal dengenin korunması için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleriyle alakalı çalışmalar çerçevesinde kaçak avlanmanın önlenmesine yönelik denetimlerin yapıldığı ifade edildi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su ürünlerinin her aşamasında denetimlerin sürdüğü ifade edilerek, "Kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla Jandarma ekipleri ile birlikte sahada görev yapan ekiplerimiz, denetimlerini İl Müdürlüğümüze ait tekne ile yürütüyor. Doğal dengeyi bozacak hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini, sürdürülebilir balıkçılığın ve su ürünleri kaynaklarının korunmasının önceliğimiz olduğu bilinciyle çalışmalarımız sürdürülecek" denildi. - ERZURUM

