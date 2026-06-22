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Erzurum'da tarım mesleki mükemmeliyet merkezi için paydaşlar bir araya geldi

Erzurum'da tarım mesleki mükemmeliyet merkezi için paydaşlar bir araya geldi
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Erzurum'da KUDAKA koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ CoVE projesi kapsamında, hayvancılık sektörüne odaklı Mesleki Mükemmeliyet Merkezi kurulması için yerel paydaş toplantısı yapıldı. Toplantıda dijital hayvancılık, genç istihdamı ve kadınların kırsal ekonomiye katılımı ele alındı.

Erzurum'da tarımda eğitim, teknoloji ve kırsal kalkınmayı bir araya getirecek önemli bir adım daha atıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda hazırlıkları sürdürülen Erasmus+ Centres of Vocational Excellence (CoVE) AB projesi kapsamında yerel paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum'da hayvancılık sektörüne odaklı bir "Mesleki Mükemmeliyet Merkezi" kurulmasına yönelik proje fikri değerlendirilirken; mesleki eğitimin güçlendirilmesi, akıllı ve dijital hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, gençlerin sektöre kazandırılması ve kadınların kırsal ekonomiye katılımının artırılmasına yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Konu ilgili yapılan paylaşımda, "Yerel ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte, Erzurum'un hayvancılık potansiyelini eğitim ve teknoloji ekseninde güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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