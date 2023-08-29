Erzurum'da Geleneksel Hasat Bayramı Kutlandı

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Hasat Bayramı coşkuyla kutlandı. Törene çiftçi ve üreticilerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.