Erzurum Ticaret Borsası ile KUDAKA arasında Türkiye'de ilk olacak proje için protokol imzalandı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, dezavantajlı grupların topluma ve istihdama kazandırılmasına yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Başkan Oral, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile imzaladığı iş birliği protokolüyle, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan önemli bir sosyal istihdam projesinin startını verdi.

2025 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem kapsamında; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin proje ortağı olduğu "Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması Projesi" KUDAKA tarafından uygun görülerek desteklenmeye hak kazandı. Başkan Hakan Oral'ın girişimleriyle KUDAKA ile Erzurum Ticaret Borsası arasında sözleşme imzalanarak projenin uygulama sürecine geçildi.

Proje çerçevesinde; cezaevinden denetimli serbestlik ile çıkan veya cezasını tamamlamış eski hükümlülere yönelik aşçılık, servis yönetimi, hijyen ve sanitasyon ile yöresel yemeklerin hazırlanması alanlarında nitelikli mesleki eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilerek, istihdama katılımları ve toplumsal hayata uyumları desteklenecek.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Hakan Oral, "Sosyal sorumluluğu merkeze alan, istihdam odaklı projelerle sadece ekonomiye değil, insan hayatına da değer katmayı hedefliyoruz. Bu proje, üretime ve topluma kazandırmanın en somut örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Hizmet sektöründe kalıcı istihdam oluşturmayı amaçlayan ve sosyal kalkınmaya güçlü katkı sunması beklenen projenin, Erzurum başta olmak üzere bölgeye önemli kazanımlar sağlaması öngörülüyor.

İmza törenine, Erzurum Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Sevil İlhan ile Proje Birimi Personeli Nurseda Yılmaz da katıldı. - ERZURUM