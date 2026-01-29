Haberler

Erzurum Ticaret Borsası ile KUDAKA arasında Türkiye'de ilk olacak proje için protokol imzalandı

Erzurum Ticaret Borsası ile KUDAKA arasında Türkiye'de ilk olacak proje için protokol imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Ticaret Borsası, dezavantajlı grupların hizmet sektörüne kazandırılmasına yönelik önemli bir proje başlattı. Proje kapsamında, cezaevinden çıkan bireylere nitelikli mesleki eğitim verilecek ve istihdamları desteklenecek.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, dezavantajlı grupların topluma ve istihdama kazandırılmasına yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Başkan Oral, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ile imzaladığı iş birliği protokolüyle, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan önemli bir sosyal istihdam projesinin startını verdi.

2025 Yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem kapsamında; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesinin proje ortağı olduğu "Dezavantajlı Grupların Hizmet Sektörüne Kazandırılması Projesi" KUDAKA tarafından uygun görülerek desteklenmeye hak kazandı. Başkan Hakan Oral'ın girişimleriyle KUDAKA ile Erzurum Ticaret Borsası arasında sözleşme imzalanarak projenin uygulama sürecine geçildi.

Proje çerçevesinde; cezaevinden denetimli serbestlik ile çıkan veya cezasını tamamlamış eski hükümlülere yönelik aşçılık, servis yönetimi, hijyen ve sanitasyon ile yöresel yemeklerin hazırlanması alanlarında nitelikli mesleki eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilerek, istihdama katılımları ve toplumsal hayata uyumları desteklenecek.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Hakan Oral, "Sosyal sorumluluğu merkeze alan, istihdam odaklı projelerle sadece ekonomiye değil, insan hayatına da değer katmayı hedefliyoruz. Bu proje, üretime ve topluma kazandırmanın en somut örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Hizmet sektöründe kalıcı istihdam oluşturmayı amaçlayan ve sosyal kalkınmaya güçlü katkı sunması beklenen projenin, Erzurum başta olmak üzere bölgeye önemli kazanımlar sağlaması öngörülüyor.

İmza törenine, Erzurum Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Av. Sevil İlhan ile Proje Birimi Personeli Nurseda Yılmaz da katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi