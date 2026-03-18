Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi yapıldı

Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesinde, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları kontrol edildi. 1 Ocak 2023'ten bu yana 920 işletme denetlendi, toplam 334 bin lira ceza kesildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, raflarda fiyat tespiti yapılan ürünlerin kasa fiyatları eşleştirildi, restoran ve kafe gibi işletmelerin girişindeki fiyatlar, menü fiyatları ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Kent merkezindeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasa-raf arasında fiyat farkı bulunup bulunmadığına baktı.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüketici menfaatinin korunması, piyasanın daha adil rekabetçi, şeffaf yapıya kavuşması amacıyla denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerin bayram öncesi artırıldığını belirten Yücel, "1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 920 işletmede 7 bin 334 firma denetlendi, toplam 334 bin lira ceza uygulandı. Perakende Ticaretin Belirlenmesi Kanunu kapsamında fahiş fiyat denetimlerimizi yapıyoruz. 1 Ocak'tan bu yana toplam 550 firma, 1080 ürün denetledik." dedi.

İşletmelerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Yücel, "Fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı ile lokanta, kafe ve restoran gibi yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde kapı girişinde ve masalarda fiyat listesinin olup olmadığı ayrıca son yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu liste fiyatlarının dışında kuver ile servis ücreti alınıp alınmadığını denetliyoruz."??????? diye konuştu.

Kaynak: AA / Talha Koca
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Bakın kağıtta ne yazıyormuş
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Bakan Tekin, 18 Mart mesajı paylaştı; herkes Atatürk detayına takıldı

18 Mart mesajı paylaştı, herkes Atatürk detayına takıldı
İBB davasında 7. gün! Murat Or: Para verildiğine gözümle şahit olmadım

İBB davasında 7. gün! Savcılıkta başka mahkemede başka konuştu