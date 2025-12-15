Haberler

Erzurum'da 187 bin 744 aktif sigortalı var

SGK'nın son verilerine göre Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 187 bin 744 olarak kaydedilirken, 4A, 4B ve 4C gruplarındaki dağılım da detaylandırıldı. Tarım sigortası kapsamında da 12 bin 887 kişi bulunuyor.

SGK'nın son güncel verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 187 bin 744 olarak kayıtlara geçti.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 119 bin 440 adet. 4A bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 27 bin 26 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 41 bin 278 kişi var.

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de bu varlığa sahip olan Erzurum'da tarım sigortası kapsamında 12 bin 887 kişi var. SGK verilerine göre Erzurum'da 7850 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 14 bin 452, çıraklık kapsamında ise 3 bin 148 kişi bulunuyor. Erzurum'da SGK kapsamında toplam 11 bin 746 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 876'si kamuya ait. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
