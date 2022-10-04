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Erzincan haberi! Erzincan Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasında 46. sırada yer aldı

Ekonomi Haberleri

Erzincan haberi! Erzincan Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasında 46. sırada yer aldı

Erzincan haberleri: ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde 81 il arasında Erzincan 46. sırada yer aldı.

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde 81 il arasında Erzincan 46. sırada yer aldı.

94 başlıkta hazırlanan raporda Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri listesi ortaya çıkarken listenin zirvesinde İstanbul yer buldu. Derginin yaptığı yaşanabilir kentler araştırmasında şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı.

Tabloda bu yıl Erzincan 42,71 genel endeks puanı ile 46. sırada yer alırken Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer illerin sıralaması ise şöyle oldu:

19- Elazığ: Genel endeks puanı: 50,53

28- Malatya: Genel endeks puanı: 47,36

39- Erzurum: Genel endeks puanı: 44,05

58- Tunceli: Genel endeks puanı: 40,57

62- Kars: Genel endeks puanı: 38,24

69- Bingöl: Genel endeks puanı: 36,46

74- Ardahan: Genel endeks puanı: 33,96

76- Ağrı: Genel endeks puanı: 32,44

77- Bitlis: Genel endeks puanı: 31,85

81- Muş: Genel endeks puanı: 29,71 - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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