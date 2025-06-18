Erzincan'dan 36 Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Kabul Edildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Erzincan'dan teklif edilen 36 projenin tamamının kabul edildiğini duyurdu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sunulan, kırsal ekonomik altyapı yatırımları alanında 19 proje, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar alanında 9 proje, bireysel sulama sistemleri alanında 8 proje olmak üzere Erzincan'dan sunulan toplam 36 proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi ve hibe desteği almaya hak kazandı.

Kabul edilen 36 proje ile Erzincan'a tarımsal alanda 95.291.378 TL'si hibe olmak üzere toplamda 190.582.756 TL yatırım yapılacak. Yapılacak olan bu yatırım ile Erzincan tarım sektörünün kalkınmasına, tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlanacak.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan'dan Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunduğumuz 36 projemizin tamamının kabul görmesindeki desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunarız. Erzincan'a hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZİNCAN