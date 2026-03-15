Erzincan'dan 2 yöresel ürün, uluslararası "Slow Food Ark of Taste" platformuna kabul edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan'da üretilen Erzincan Tulum Peyniri ve Cimin Üzümü'nün dünya çapında tanınması amacıyla uluslararası lezzet etiketi "Slow Food Ark of Taste" platformuna kabul edildiği bildirildi.

KUDAKA, kentte üretim kültürünün, biyolojik çeşitliliğinin ve geleneksel üretim bilgisinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağlanması ve korunması amacıyla merkezi İtalya'da bulunan Slow Food Ark of Taste'e başvurdu.

Değerlendirme sürecinin ardından Erzincan'ın yöresel ürünlerinden "Erzincan Tulum Peyniri" ve "Cimin Üzümü" lezzet etiketi ile tescillendi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ajansımızın yürüttüğü başvuru süreci sonucunda, Erzincan'ın köklü gastronomi mirasını temsil eden Erzincan Tulum Peyniri ve Cimin Üzümü, dünyanın dört bir yanından kaybolma riski altındaki geleneksel ürünlerin yer aldığı Slow Food Ark of Taste platformuna kabul edildi. Bu önemli gelişme bölgemizin yerel üretim kültürünün, biyolojik çeşitliliğinin ve geleneksel üretim bilgisinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanmasına katkı sağlayacak. Yüksek rakım ve zengin meralara dayalı hayvancılık geleneğinin ürünü Erzincan Tulum Peyniri, kendine özgü aroması ve mikroklima koşullarıyla öne çıkan Cimin Üzümü artık küresel düzeyde korunması gereken gastronomik miras ürünleri arasında yer alıyor. Ajans olarak yerel değerlerimizin tescili, korunması ve tanıtılması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yerelden küresele uzanan bu başarı, bölgemizin zengin mutfak kültürünün güçlü bir göstergesidir."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
