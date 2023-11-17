Erzincan'da Vakıfbank ATM'si Arızalı, Vatandaşlar İsyan Ediyor

Erzincan'da uzun süredir arızalı olduğu ileri sürülen Vakıfbank'a ait ATM, para çekmek için gelip çekemeden geri dönen vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Erzincan'da uzun süredir arızalı olduğu ileri sürülen Vakıfbank'a ait Atm, para çekmek için gelip çekemeden geri dönen vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Erzincan'da Vakıfbank Atm'sinin uzun süredir çalışmıyor olması vatandaşı isyan ettirdi. Erzincan merkez İnönü Mahallesi 16. sokakta bulanan Vakıfbank Atm'sinin uzun süredir arızalı olduğunu belirten vatandaşlar, "Kentin merkezi konumundaki sokakta Vakıfbank'ın dışında birçok bankanın Atm'si bulunuyor. Ancak diğer Atm'ler sorunsuz bir şekilde çalışırken, Vakıfbank'a ait olan ATM sürekli arıza yapıyor. Söz konusu ATM'ye para yatırılıyor ancak para çekimi yapılamıyor." diye belirttiler. - ERZİNCAN