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Erzincan’da tulum peyniri üreticileriyle sektör toplantısı yapıldı

Erzincan’da tulum peyniri üreticileriyle sektör toplantısı yapıldı
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Erzincan’da tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin değerlendirildiği toplantıda, tulum peyniri üretiminin standartlarının yükseltilmesi ve üreticilerin talepleri ele alındı.

Erzincan'da tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin değerlendirildiği toplantıda, tulum peyniri üretiminin standartlarının yükseltilmesi ve üreticilerin talepleri ele alındı.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Kocaker, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile kentte faaliyet gösteren tulum peyniri üreticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Aydoğdu, Erzincan'ın en önemli güçlü yönlerinden birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek, tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Erzincan tulum peynirinin üretiminde coğrafi işaret şartları ile Avrupa tescil kriterlerine uygun, belirli standartlarda ve yüksek kalitede üretim yapılmasının önemine dikkati çeken Aydoğdu, üretimde kalite ve standardizasyonun ekonomik açıdan üreticilere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Aydoğdu, "Ürettiğimiz gıdayı ve ürünleri ne kadar nitelikli, kaliteli ve içeriği belli ürünler olarak üretirsek, birlik ve beraberlik içerisinde ne kadar gayret gösterirsek ekonomik anlamda da üreticilerimize sağlayacağımız katkı o kadar büyük olacaktır." dedi.

Uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarıyla kentteki küçükbaş hayvan varlığının 840 bin seviyesine ulaştığını aktaran Aydoğdu, Erzincan'ın üretim gücünü artırmak, yerel değerleri korumak ve ürünleri ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü hale getirmek amacıyla sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca peynir üreticileri kooperatifinin kurulması, mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan mera yollarının iyileştirilmesi ve kullanılmayan meraların kiraya verilmesi konuları başta olmak üzere üreticilerin talepleri görüşüldü.

Toplantı, sektör temsilcilerinin talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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