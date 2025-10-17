Haberler

Erzincan'da Toplu Sera Projesi ile 700 Kişiye İstihdam

Erzincan'da Toplu Sera Projesi ile 700 Kişiye İstihdam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da hayata geçirilen Toplu Sera Bölgesi Projesi, yıllık 350 milyon TL ekonomiye katkı sağlayarak 700 kişiye istihdam oluşturacak. Proje, modern tarım uygulamalarıyla entegre bir şekilde yürütülüyor.

Erzincan'da hayata geçirilen Toplu Sera Bölgesi Projesiyle 700 kişiye istihdam sağlanacak, ekonomiye yıllık 350 milyon TL'lik katkı sunulacak.

Erzincan Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Toplu Sera Bölgesi Projesi, modern tarımın gereksinimlerine uygun olarak yürütülen toplu sera kurulumları; altyapı hazırlığı, sağlam sera iskeleti montajı, örtü malzemesi uygulamaları, gelişmiş sulama ve havalandırma sistemleri ile elektrik ve otomasyon altyapı işleri titizlikle devam ediyor.

Proje tamamlandığında 700 kişiye yeni istihdam sağlayacak, Erzincan ekonomisine yıllık 350 milyon TL'lik katkı sunacak olan bu toplu sera bölgesinde, yılın 10 ayı boyunca üretim devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.