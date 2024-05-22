Erzincan'da Tercan Baraj Gölü'nde Kafes Balıkçılığı Gelişiyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı artarak gelişmeye devam ediyor. Halihazırda gölde toplam 8 işletme faaliyet gösteriyor.

Tercan Baraj Gölü'nde 8 işletme toplam 150 kafeste balık yetiştiriciliği yapıyor. Baraj Gölü'nün yıllık üretim Kapasitesi 3 bin tonu aştı. Tarımın alt sektörlerinin hızla geliştiği Erzincan'da kültür balıkçılığı da giderek yaygınlaşıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı yapan işletmeleri ziyaret etti.

Kültür balıkçılığı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tercan Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan toplam 8 işletmenin yıllık üretim kapasitesinin 3 bini tonu aştığını ve toplamda 150 kafeste üretimin devam ettiğini söyledi.

Su ürünleri sektörünün Erzincan'da artış gösterdiğini kaydeden İl Müdürü Şahin, "Erzincan'da üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımız, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan tesislerde sürdürülebilirliği esas almaktadır, her yönüyle bu tesislerin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Çevre dostu üretim teknikleri bu tesislerde kullanılmaktadır yani çevreye herhangi bir zarar vermeden üretim gerçekleştirilmektedir" dedi.

Kültür balıkçılığının ülke genelinde her geçen gün artış gösterdiğini kaydeden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, kültür balıkçılığı sektörünün ülkedeki gelişimine paralel olarak Erzincan'da da aynı gelişmenin yaşandığını vurguladı.

Tercan Baraj Gölü'nde kültür balıkçılığı yapan işletmelerin temsilcilerinden bilgi alan İl Müdürü Murat Şahin, işletmelerin hem ülke ekonomisine hem de Erzincan ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. - ERZİNCAN