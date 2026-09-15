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Erzincan’da tarıma 169,6 milyon liralık hibe desteği

Erzincan’da tarıma 169,6 milyon liralık hibe desteği
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Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan’dan sunulan 38 proje onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'dan sunulan 38 proje onaylandı.

Program kapsamında kentte 22 ekonomik yatırım ve 16 tasarruflu sulama projesi destek almaya hak kazandı.

Onaylanan projelere toplam 169 milyon 633 bin 109 lira hibe sağlanırken, yatırımların toplam tutarının 267 milyon 408 bin 990 liraya ulaşacağı bildirildi.

Özellikle 16 tasarruflu sulama projesinin tamamının onaylanmasıyla, tarımsal üretimde su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik önemli yatırımların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Desteklerle Erzincan'da tarımsal üretimin modernize edilmesi, işletmelerin güçlendirilmesi ve üretim altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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