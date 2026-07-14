Erzincanlı üretici geleneksel hayvancılığı devlet desteğiyle modern tesise taşıdı

Erzincan'da uzun yıllar geleneksel yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapan Adem Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu modern tesiste üretimini artırarak kentin et ve tulum peyniri üretimine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı kapsamında 2024 yılında hibe desteğinden yararlanan Şimşek, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde yaklaşık 8 milyon liralık yatırımla modern küçükbaş hayvancılık tesisi kurdu.

Üretici Şimşek, yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu ve yaklaşık 1000 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmede kuzu yetiştiriciliğinin yanı sıra coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri üretimi de yapıyor.

Daha önce geleneksel yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapan Şimşek, modern tesis sayesinde üretim kapasitesini artırırken hayvanların bakım koşullarını da iyileştirdi.

"Yıllık ortalama 300-400 kuzu kesimi yapıyoruz"

Adem Şimşek, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Devletten 2024 yılında aldığı destekle mesleğine devam ettiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Devletimiz bize güzel bir destek verdi, güzel bir yatırım yaptık. Onun için devletimize çok teşekkür ediyoruz. 3 milyon 650 bin lira civarında bir destek aldık. Aynı zamanda Erzincan tulum peyniri üretimi yapıyoruz. Burada kuzu kesimlerimiz oluyor. Her türlü faaliyeti küçükbaşla ilgili yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu. Yıllık ortalama 300-400 kuzu kesimi yapıyoruz, 6-7 ton kadar da tulum peyniri üretimi yapıyoruz."

Şimşek, desteklerden önceki durumundan bahsederek, "Burayı yapmadan önce yine biz küçükbaş hayvancılık yapıyorduk ama ilkel olarak geleneksel ahırlarla yaptığımız için verimimiz çok düşüktü. Şu anda yaptığımız bu modern ahırla hem üretimimiz arttı hem de refahımız yükseldi. Önceden daha çok yoruluyorduk. Herkese bu tür işletmeler açmalarını tavsiye ederim. Devletimiz her konuda destek oluyor." dedi.

"Önceliğimiz sektörde gıda arz güvenliğini sağlamak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ise tesiste 500 koyun ile 400 kesim için besiye alınan kuzu bulunduğunu anlattı.

Şimşek'in daha önce ailesiyle beraber meralarda göçer hayvancılık yaptığını ve Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğinden faydalanarak işletme kurduğunu söyleyen Koçaker, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bizim önceliğimiz sektörde gıda arz güvenliğini sağlamak. Bunun için de işletmelerimizin sürdürülebilirliğini önceliyoruz. Dolayısıyla hem hayvansal üretimde hem bitkisel üretimde bu tarz modern tesislerle işletme altyapılarımızı güçlendirmeye ve üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırmaya çalışıyoruz. Bunun en somut örneğini aslında küçükbaşta biz bu sene Erzincan ilimizde yavaştan görmeye başladık."

Koçaker, küçükbaş hayvancılığın ve meracılığın kent için önemli olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret almış olan Erzincan tulum peyniri, muhtelif yaylalarımızda şu anda sezon itibarıyla üretilmeye başlandı. Ancak bir taraftan küçükbaş hayvancılığı sadece tulum peyniri özelinde değil, et üretimi açısından da çok kıymetli bir sektör. Dolayısıyla o alanda da biz yatırımları desteklemeye, yatırımcılarımıza destek olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Devlet desteklerinin somut örneklerle sahada karşılığını gördüklerini belirten Koçaker, "Bu tesisleri kazandırdıktan sonra yaklaşık 610 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayımız şu an 773 bin gibi bir rakama ulaştı. İnşallah hedefimiz birkaç sene içerisinde hayvan varlığımızı 1 milyonun üzerine çıkarmak." ifadelerini kullandı.