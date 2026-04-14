Türkiye'nin dört bir yanından gelen ballar Erzincan'da işleniyor

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Türkiye'nin tek Tarım Kredi bal işleme tesisini ziyaret ederek, tesisin günlük 10 bin kilogram işleme kapasitesini ve modern ünitelerini inceledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bal işleme ve paketleme tesisini ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ömer Faruk Nayman eşlik etti.

Türkiye genelinde Tarım Kredi bünyesindeki tek bal işleme ve paketleme tesisi olma özelliği taşıyan işletmede incelemelerde bulunan Aydoğdu, günlük 10 bin kilogram bal işleme kapasitesine sahip tesis hakkında İşletme Müdürü Semih Akbulut'tan bilgi aldı.

Tesisteki son teknoloji üniteleri gezen Aydoğdu, balın işlenme ve paketleme süreçlerini yerinde inceledi.

Erzincan balının dünya standartlarında kaliteye sahip olduğunu belirten Aydoğdu, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan balların kalite sınıflandırmasına tabi tutulduktan sonra bu tesiste el değmeden işlendiğini ve farklı gramajlarda paketlenerek tüketiciye sunulduğunu ifade etti.

Böylesine modern bir tesisin Erzincan'da bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Aydoğdu, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
