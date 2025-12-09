Haberler

Erzincan'da yılın son kuzuları üreticilerin yüzünü güldürdü

Erzincan'da yılın son kuzuları üreticilerin yüzünü güldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıla günler kala başlayan kuzu doğumları, Erzincanlı küçükbaş üreticilerine sevinç getirirken, kış aylarında hayvancılıkta yoğun bir dönem yaşatıyor.

Yeni yıla günler kala başlayan kuzu doğumları, Erzincanlı küçükbaş üreticilerine hem yoğun mesai hem de sevinç getirdi.

Erzincan'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yılın son günlerine yaklaşılırken başlayan kuzu doğumlarıyla büyük bir mutluluk yaşıyor. Yaz boyunca yaylalarda yoğun mesai yapan üreticiler, kış döneminde merkez köylerine dönerek hayvancılık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Aralık ayında başlayan kuzu doğumları, 2025 yılının son mahsullerini alan üreticilerin yüzünü güldürdü. Yeni doğan kuzularla birlikte hem bereket hem de hareketlilik arttı; üreticiler kış sezonunun en yoğun zamanına girdi.

Kargın beldesinde hayvancılıkla geçimini sürdüren üretici Adem Şimşek, yeni doğan kuzularını kucağına almanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade etti. Şimşek, her doğum döneminin üreticiler için yeni bir umut anlamına geldiğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Öğretmen, polis, doktor, vaiz! Memurlar için 2 zam senaryosu ortaya çıktı

Öğretmen, polis, vaiz! Memurlar için 2 farklı zam tablosu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
title