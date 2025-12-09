Erzincan'da yılın son kuzuları üreticilerin yüzünü güldürdü

Yeni yıla günler kala başlayan kuzu doğumları, Erzincanlı küçükbaş üreticilerine hem yoğun mesai hem de sevinç getirdi.

Erzincan'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yılın son günlerine yaklaşılırken başlayan kuzu doğumlarıyla büyük bir mutluluk yaşıyor. Yaz boyunca yaylalarda yoğun mesai yapan üreticiler, kış döneminde merkez köylerine dönerek hayvancılık faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Aralık ayında başlayan kuzu doğumları, 2025 yılının son mahsullerini alan üreticilerin yüzünü güldürdü. Yeni doğan kuzularla birlikte hem bereket hem de hareketlilik arttı; üreticiler kış sezonunun en yoğun zamanına girdi.

Kargın beldesinde hayvancılıkla geçimini sürdüren üretici Adem Şimşek, yeni doğan kuzularını kucağına almanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade etti. Şimşek, her doğum döneminin üreticiler için yeni bir umut anlamına geldiğini belirtti. - ERZİNCAN