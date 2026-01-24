Haberler

Erzincan'da kadın çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği

Erzincan'da DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 15 kadın çiftçiye yüzde 50 hibeli sera kurulacak. Proje, modern tarım teknikleriyle sebze üretimini artırmayı amaçlıyor.

Erzincan'da kadın çiftçilere yönelik sera desteği sağlanacak.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Erzincan Kadın Çiftçilerle Sebze Üretiminin Artırılması Projesi" ile il genelinde 15 kadın çiftçiye yüzde 50 hibeli anahtar teslim sera kurulacak.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında her biri 24 x 42,5 metre ölçülerinde ve 1.020 metrekare üretim alanına sahip seralar kurulacak. Proje ile kadın üreticilerin modern tarım teknikleriyle kontrollü sebze üretimi yapması ve üretimin yıl geneline yayılması hedefleniyor.

Projeden yararlanmak isteyen kadın çiftçiler, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunabilecek. Başvurular 13 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Yetkililer, başvuruların değerlendirilmesinde kadın üreticilerin tarımsal faaliyet geçmişi ve belge durumlarının dikkate alınacağını bildirdi. - ERZİNCAN

