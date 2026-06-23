Haberler

Koçaker, hububat ve bakliyat eleme tesisini ziyaret etti

Koçaker, hububat ve bakliyat eleme tesisini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Yalnızbağ Mahallesi'ndeki hububat ve bakliyat eleme tesisini ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Yalnızbağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren hububat ve bakliyat eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Koçaker, üretici Sami Güle ait tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında tesisin üretim süreçleri, çalışma kapasitesi ve ürün işleme faaliyetlerini yerinde inceleyen Koçaker, yetkililerden bilgi aldı.

Tarımsal üretimde kaliteyi artıran yatırımların önemine değinen Koçaker, bu tür tesislerin üreticilerin emeğine değer kattığını ve bölge tarımının gelişimine katkı sunduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü