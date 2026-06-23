Koçaker, hububat ve bakliyat eleme tesisini ziyaret etti

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Yalnızbağ Mahallesi'nde faaliyet gösteren hububat ve bakliyat eleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Koçaker, üretici Sami Güle ait tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında tesisin üretim süreçleri, çalışma kapasitesi ve ürün işleme faaliyetlerini yerinde inceleyen Koçaker, yetkililerden bilgi aldı.

Tarımsal üretimde kaliteyi artıran yatırımların önemine değinen Koçaker, bu tür tesislerin üreticilerin emeğine değer kattığını ve bölge tarımının gelişimine katkı sunduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı