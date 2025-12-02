Haberler

Erzincan'da Eriç Barajı ve HES Projesi İçin SKHA Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Erzincan'da Eriç Barajı ve HES projesi için 291,27 MWm kurulu gücü kapsayan SKHA anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, bölgedeki yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına ve enerji arz güvenliğine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

DSİ Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 01.12.2025 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde önemli bir enerji yatırımı için adım atıldı. Erzincan ili sınırları içerisinde yer alan ve Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan 291,27 MWm / 282,53 MWe kurulu güce sahip Eriç Barajı ve HES projesi için SKHA anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın, bölgedeki yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması ve enerji arz güvenliğine katkı sağlanması açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
