Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğüne Yeni Hizmet Binası Yapılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilenirken kente yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılacak.

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmet binası ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü hizmet binası yenilenirken kente yeni Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce inşaat yatırım programına dahil edilerek ödenek planlaması yapılmış olan, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası kent merkezi İzzetpaşa Mahallesi, 1.712 ada, 23 parselde bulunan, mülkiyeti hazineye ait, 32.050,44 m yüzölçümlü, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli taşınmaz üzerine planlaması yapıldı.

"İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası" yapım işleri ile ilgili olarak, İl Özel İdaresi tarafından ihale yapılarak 17.864 m inşaat alanına sahip olacak İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapılacak.

Erzincan merkeze bağlı Yalnızbağ Mahallesinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 456 ada 100 parsel no.lu taşınmaz üzerine 5.466 m inşaat alanına sahip Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri Hizmet Binası yapılması planlanarak İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası yapım işi ile birlikte yapım ihalesine çıkılarak, inşaat çalışmalarına başlanacak.

İnönü Mahallesi 1251 ada 2 parselde kayıtlı, İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli 4.119,36 m arsamız üzerine 627,88 m inşaat alanına sahip yeni Polis Merkezi yapılması planlanarak, inşaat çalışmalarına başlanacak.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt yapılacak olan yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah yeni hizmet binalarımız ile şehrimize daha iyi hizmet etme imkanımız olacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Yerel Haberler 3.Sayfa Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda? İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title