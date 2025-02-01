Erzincan'da Ekmeğe Zam Yapıldı

Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığının talebi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Erzincan'da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Buna göre 01 Şubat 2025 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi. Erzincan'da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı. - ERZİNCAN