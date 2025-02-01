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Erzincan'da Ekmeğe Zam Yapıldı

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Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığı'nın talebiyle ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zammın sebebi un, yakıt, maya ve işçilik maliyetlerindeki artışlar.

Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığının talebi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Erzincan'da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Buna göre 01 Şubat 2025 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 10 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi. Erzincan'da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Ağustos ayında yapılmıştı. - ERZİNCAN

Erzincan'da Ekmeğe Zam Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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