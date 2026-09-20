Erzin Kaymakamı Akpınar, Erzin OSB'deki çalışmalar hakkında bilgi aldı

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Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Erzin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Erzin OSB'de gerçekleştirilen incelemede Kaymakam Akpınar'a bölgedeki çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Sanayi bölgesinin gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı ziyarette, devam eden süreç hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe ekonomisine ve sanayi faaliyetlerine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Bölgenin gelişimi kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar'ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Erzin OSB'de devam eden çalışmaların takip edilmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı