Erzin'de Narenciye Alanlarında Hastalık ve Zararlı Sürveyi Yapıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye üretim alanlarında hastalık ve zararlılara yönelik sürvey çalışması gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki narenciye bahçelerinde yapılan saha çalışmalarında bitkilerin gelişim durumu, hastalık ve zararlıların mevcut durumu ile olası riskler yerinde incelendi. Çalışmalar kapsamında mücadele yöntemleri ve üretim alanlarında karşılaşılan sorunlar da değerlendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan teknik personellerle yapılan görüşmelerde, sahadaki çalışmalar ve bitki sağlığının korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün narenciye üretiminin sürdürülebilirliği ve bitki sağlığının korunmasına yönelik saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı