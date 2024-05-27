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Erkenci kayısıda hasat zamanı

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Dünya kayısı başkenti Malatya'da erkenci kayısı ürünlerinin hasadı başladı. Çiftçi Abdullah Karakuş, 15 yıldır erkenci kayısı çeşidi üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve hasada başladıklarını belirtti.

Erkenci kayısıda hasat zamanı

MALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'da kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı.

Avrupa Birliği Coğrafi işaret belgeli Malatya ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda erkenci ürünlerin hasadı başladı. Pütürge ilçesi Bölükkaya Mahallesi'nde yaşayan ve uzun bir süredir çiftçilik yapan Abdullah Karakuş bazı akademik çevrelerde aldığı destekle üretimini yaptığı kayısıda erkenci ürün hasadına başladıklarını söyledi.

"Erkenci kayısı çeşidi ile ilgili 15 yıldır çalışma yapmaktayız"

Üretilen ürünlerin turfanda olarak tüketildiğini belirterek ticari bir amaç gözetmediklerini kaydeden çiftçi Karakuş," Erkenci kayısı ile ilgili 15 yıldır çalışmalarımız var. Ailemle beraber yaklaşık 5 dönüm üzerinde bir alanda 16 tür kayısı çeşidi üzerinde denemeler ve yetiştiricilik yapmaktayız. Şu anda erkenci kayısı çeşidi mor 1 olarak adlandırdığımız çeşitte hasat için sona gelinmiş durumda. Diğer çeşitlerde önümüzdeki günlerde hasat başlayacak" diye konuştu.

Çiftçi Karakuş, üretim yaptıkları ürünlerin hobi amaçlı olduğuna vurgu yaparak elde edilen ürünlerinin bir kısmını çeşitli kurumlara bir kısmını ise yakın çevrelerine gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Abdullah Karakuş Malatya Dünya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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