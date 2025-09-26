Erken emeklilik bekleyenlere kritik uyarı: Emeklilik için satın almanız gerekli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'lular için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200 güne düşürüleceğini duyurmuştu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin 2026'nın ilk ya da ikinci çeyreğinde hayata geçirileceğini belirtirken, milyonlarca esnaf ve küçük işletme sahibi gelişmeyi yakından takip ediyor.

"2028 ÖNCESİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURMALIYIZ"

Bakan Işıkhan, "2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7.200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

SGK UZMANI ERDURSUN: OLACAĞINA İNANIYORUM

Yaklaşık 3 milyon Bağ-Kur'luyu ilgilendiren düzenlemeye ilişkin SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV'de kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, "Artık bu vaadin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ben olacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN İÇİNDE KAYNAK VAR"

Düzenlemenin gelir odaklı olduğuna dikkat çeken Erdursun "Bu gelir kaynaklı bir yasal düzenleme. Hükümetin de buna ihtiyacı var. Yoksa sadece mağduriyeti gidermek için yapılmaz. Bu işin içinde bir kaynak, yani para var" şeklinde konuştu.

SİLDİRİLEN GÜNLER SATIN ALINACAK

1 Mayıs 2021'e kadar borcunu ödemeyen Bağ-Kur'luların ana para, faiz ve günlerinin silindiğini hatırlatarak, yeni düzenleme ile bu günlerin parayla geri alınması gerektiğini ifade eden Erdursun "Diyelim ki herkes için 7.200 gün getirildi. Bir kişinin ödenmiş 4.500 günü var ama 3.000 günü silinmiş. Emeklilik için bu günleri geri almak zorunda kalacak. Günlük en az 299 lira 06 kuruştan hesaplandığında, 3.000 gün için yaklaşık 897 bin lira ödemesi gerekiyor. Bazı kişiler için bu rakam 1 milyon ile 1,5 milyon arasında değişebilir" dedi.

SGK'NIN KASASINA MİLYARLAR GİRECEK

Erdursun, bu uygulama ile SGK'nın kasasına büyük miktarda para gireceğini belirterek, "O paranın faiz getirisi, alınacak emekli aylığının 3 katı olacak" şeklinde konuştu.