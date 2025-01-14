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Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sorgun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Sorgun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Ömer Faruk Sorgun, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve ödüllendirilen eserleri belirledi.

Erişim Sağlayıcıları Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Sorgun, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sorgun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafını tercih eden Sorgun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun Üstünde, Suyun Altında" karesini, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafına oy veren Sorgun'un, "Özgür Suriye" kategorisinde tercihi ise Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" adlı fotoğrafı oldu.

Sorgun, çalışmalarından dolayı AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik etti. Fotoğraflarla dünyayı insanların ayağına getiren AA çalışanlarının, Türkiye'deki haberleri de yurt dışına taşıyan olağanüstü kareler çektiğini vurgulayan Sorgun, uluslararası yarışmalarda da dereceye girecek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek fotoğraflara imza atıldığını dile getirdi. Sorgun, şunları kaydetti:

"Doğa, Yaşam ve Çevre kategorisindeki 'Buzun Üstünde, Suyun Altında' fotoğrafında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Arktik Okyanusu'nda çalışma yapan 4. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanlarının çalışmasının fotoğraflanmasından çok etkilendim. Bu fotoğraf sadece doğa ve çevre olayı değil, artık ülkemizin tarif bile edemeyeceğimiz uzaklıktaki yerlerde faaliyetlerini göstermesi açısından çok önemli. Bu katkıyı bize taşıyan AA, orada çalışan Bakanlık yetkilileri gibi, buradan o mesafeyi gözetmeksizin kıymetli çalışmalarını bizlere yansıtan çok değerli bir Türkiye markası."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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