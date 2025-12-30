Haberler

Cam ihtisas gümrüğü uygulamasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme ile Erenköy Gümrük Müdürlüğü, Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilecek yetkili idareler arasına eklendi. Artık AB ve diğer menşeli bazı cam eşyaların giriş işlemleri burada gerçekleştirilebilecek.

Bazı cam eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili idareler arasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de eklendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, cam eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Avrupa Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli olmayan bazı cam eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri arasına Erenköy Gümrük Müdürlüğü de dahil edildi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
