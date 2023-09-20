Ereğli Belediyesi Organik Tarım Projesi kapsamında salçalık biber dağıtıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından organik üretimi geliştirmek için başlatılan 'Organik Tarım Projesi' çerçevesinde üretilen salçalık biberler, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Ereğli Belediyesi tarafından Adabağ Mahallesinde başlatılan 'Organik Tarım Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje sayesinde Adabağ'da yetiştirilen salçalık biberler Ereğlililere dağıtılmaya başlandı. Bu çerçevede Adabağ, Tatlıkuyu, Aşıklar ve Alhan mahallelerinde salçalık biberlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Diğer mahallelerde de dağıtım devam edecek.

"Her haneye bir çuval salçalık biber girsin istiyoruz"

Adabağ Mahallesinde organik tarım hasat çalışmalarını yerinde inceleyen ve mahallelerde salçalık biber dağıtımlarına devam edeceklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Emek verdik, masraf ettik, hemşehrilerimizin her hanesine bir çuval salçalık biber girsin istiyoruz. Huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek için çırpınıyorum. Akhüyük'de, kütüphanede, Taş Evlerde çalışıyoruz. Termal Tesisleri de kuracağım ve oteli de yapacağım. Çünkü Ereğli benim kara sevdalısı olduğum bir şehir. Her şeyi bir yana Ereğli'de partisi, mezhebi, soyu ne olursa olsun Ereğlili hiçbir insanın vatanına ihanet etmeyi aklından geçirmediğini adım gibi biliyorum. Benim için vatanına ihanet etmeyen herkes makbul, herkes muteberdir. Onun için nasip olursa muradım vilayet Ereğli'nin bir dönem belediye başkanlığını yapmak" şeklinde konuştu.

Ereğli Belediyesi tarafından dağıtılan salçalık biberlerini alan Ereğlililer, "Belediyemizin bu güzel hizmetinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet, vatandaş olarak yararlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA