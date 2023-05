Erdoğan: Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok farklı gideceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yurttaşlara seslenirken "Tabii asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası, bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler. Bunların önüne böyle yasaklamayla falan geçilemez. Onların çözüm yolu, her konuda olduğu gibi yine üretimdir. Daha çok ev yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın" dedi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pursaklar'da miting düzenledi. Erdoğan, mitingde özetle şöyle konuştu:

"Siyasi tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bu kalabalıkların verdiği mesaj şuydu; milletimiz, kazanımlarına el uzatanları affetmez. Geleceğine göz dikenleri affetmez. Kendisiyle değil, terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Kardeşlerim; biz, bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Bay bay Kemal şunu bilesin ki bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Yanına kimi alırsan al, kimlerle yol yürürsen yürü, bu milletle yol yürümeyenleri 14 Mayıs'ta göreceğiz. Öyle mi?

Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Kendileri dahil tüm partilerin temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına bile güvenmiyorlar. Tabii bunların hayali, geçmişte yapıyorlardı ya açık oy, gizli tasnif, bu yöntemle sandıktan çıktıkları tek parti dönemi. İnsanlar oylarını gizlice sandığa atıp oradan alınan zarflar herkesin gözü önünde sayılınca bir türlü bunların istediği sonuç çıkmıyor. Öyle olunca da suçu, 'Biz niye milletin gönlüne giremiyoruz' diye kendilerine arayacaklarına sağa sola sataşıyorlar. Ama ne yapsalar boş. 14 Mayıs'ta sadece, Türkiye Yüzyılı'na giderken önümüzdeki son engelleri aşmakla, sıkıntıları çözmekle kalmayacağız.

Madenlerimizi en ilkel şekilde ve en düşük katma değerle çıkartabilmişiz. Sanayimiz, kol gücüne dayalı montajın ötesine geçememiş. Ticaretimiz kendi ülkemizin sınırları içerisinde bile kadük bırakılmış, dünyaya açılmamış. Biz, Türkiye'de işte bu kısır döngüyü kırdık.

Bay bay Kemal'in referansı var mı? Bunlar bizim referanslarımız. O ne yapmış? Bir doğru dokuz yanlışı silecek.

" SEÇİM SONRASI, KİRALARI ARTIRANLARIN ÜZERİNE ÇOK ÇOK FARKLI GİDECEĞİZ"

Bu sayede Türkiye, artık üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla bölgesel olmanın ötesine geçip küresel bir güç haline geldi. Tabii asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Ama seçim sonrası, bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler. Bunların önüne böyle yasaklamayla falan geçilemez. Onların çözüm yolu, her konuda olduğu gibi yine üretimdir. Daha çok ev yapacağız ki ev ve kira fiyatları düşsün. Daha çok üretim yapacak, daha iyi depolama ve lojistik mekanizmaları kuracağız ki gıda fiyatlarında sert iniş çıkışlar olmasın. Allah'ın izniyle bu ülkenin her meselesini çözdüğümüz gibi bunların da üstesinden kim gelir? Tüm vatandaşlarım müsterih olsun. 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. İşçisinden memuruna, girişimcisinden esnafına herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkartırız. Geçtiğimiz 21 yılda bunu ispatladık. Önümüzdeki dönemde daha iyisini yapacak olan da yine biziz. Kardeşlerim; bunları söylerken elbette insanımızın günlük hayatında karşısına çıkan sıkıntıları görmezden gelmiyor değiliz. Ülkemizin başına gelenleri yaşayıp da ekonomik olarak hala ayaklarının üzerinde durabilecek başka yer var mıdır, bilmiyorum. Yıkılmadan atlattığımız her badire bizim önümüze yeni fırsatlar çıkartıyor. Tüm dünyayı sarsan 2008 küresel finans krizinde bunu yaşadık. Millet olarak Gezi olaylarından beri maruz kaldığımız her siyasi ve sosyal gelişmenin bir boyutunu da hep ekonomi oluşturuyordu.

"KARŞIMIZDA, 21 YILDA YAPTIKLARIMIZI 21 HAFTADA YIKACAK BİR ZİHNİYET VAR"

Karşımızda, bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Aman ha, kendiniz ve evlatlarımızın geleceği için her türlü kırgınlığı, küskünlüğü bir tarafa bırakın, sandığa sıkı sıkıya sarılın.

Demek ki kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyor. Meral Hanım, kumar masasından ayrılamadın. Öyle mi? Aynı şekilde, 'Noter değil' dedi, oradan da ayrılamadı. İşte bunlara not vereceğiz. Kumar masasını da pazar günü hatırlatmaya var mıyız?

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İSE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, YASA İSE YASA, BU ADIMLARLA BERABER GÜÇLÜ AİLELERİ KURACAĞIZ"

Bunların sadece siyaseti değil, hayatı yalan. Bölücü ile kol kola girenden, -şimdi özellikle soruyorum- LGBT'ciye yol verenden… Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, yanlarındaki yavrucuklar, onlar da LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT sızamaz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne LGBT sızamaz. Bütün bunlarla Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Dolayısıyla biz, aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. ve bununla ilgili adımları inşallah seçim sonrası atacağız ve anayasa değişikliği ise anayasa değişikliği, yasa ise yasa, bu adımlarla beraber güçlü aileleri kuracağız. Eğer güçlü aileniz olmazsa güçlü millet olamazsınız. Ama diğerleri için böyle bir dert yok. Onlar için her şeyden önce LGBT'ci olmak, onların kendi şerefidir. Ülkesine tek çivi çakmamış olandan, milletin hayrına tek işi olmayandan hayır gelmez. İnşallah 14 Mayıs'ta bu kifayetsiz siyasetçi ekibinin tamamını tarihin tozlu raflarına kaldırarak ülkemize ayrıca bir hizmet edeceğiz.

Hangi bedelleri ödersek ödeyelim, yatırımla ülkemizi, şehirlerimizi büyütmekten vazgeçmedik. Çünkü biz, ülkemizi aşkla seviyoruz. Çünkü biz, bu milleti gönülde seviyoruz. Her fırsatta geçmişte yaptıklarımızı anlatırken müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmıyoruz. Yaptığımız her işin üzerine daha ne koyacağımızı, ne ilave edeceğimizi de hemen söylüyoruz.

"KUYUBAŞI-ESENBOĞA HAVALİMANI-YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ METRO HATTI PROJESİNİ YATIRIM PROGRAMINA ALDIK"

Burada, Pursaklar'a bir müjde vermek istiyorum. Hasretle beklediğiniz Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini yatırım programına aldık. İnşallah yakında ihalesine çıkacağız."

Erdoğan, konuşmasının ardından Ankara milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Bu sırada anonsları yapan Orhan Karakurt, "Yedili masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi, Muharrem İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz: Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır" dedi.