Erdoğan'ın memur ve emekli maaşlarını yüzde 30'a yükseltmesine muhalefetten ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artışını bugün parti grup toplantısında yüzde 30'a yükseltmesine muhalefetten ilk tepki geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koskoca bir dönem gezip tozan, yatıp uyuyan ve ancak sınavdan bir gün önce sınavda hiçbir şey yapamayacağını idrak edip, son dakikalarda çırpınmaya başlayan bir öğrencinin telaşına kapılmış durumdalar" ifadesini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

MUHALEFET ADINA İLK TEPKİ KARAMOLLAOĞLU'NDAN GELDİ

Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaya muhalefet adına ilk tepki ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Tıpkı koskoca bir dönem gezip tozan, yatıp uyuyan ve ancak sınavdan bir gün önce sınavda hiçbir şey yapamayacağını idrak edip, son dakikalarda çırpınmaya başlayan bir öğrencinin telaşına kapılmış durumdalar. 20 yıllık bir uykudan şimdi panikle uyandılar ama iş işten geçti!

"NE YAPARSA YAPSIN SONUCU DEĞİŞTİREMEYECEK"

Bugüne kadar yaptığımız uyarılara kulak asmayan, tüm muhalif partileri "iç-düşman" kategorisinde değerlendiren iktidar, kaybedeceğini şimdi anladı. Ne yaparsa yapsın sonucu değiştiremeyeceğini ise çok kısa bir süre sonra yaşayarak görecek ve anlayacak."