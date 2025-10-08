Erdoğan'ın açıklaması sonrası Halkbankası hisseleri sert yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Azerbaycan'dan dönüşünde uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU ÖNEMLİ BİR SİYASİ İRADE BEYANIDIR"

ABD'deki Halkbank davasıyla ilgili olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Trump gerek Amerika'daki temaslarımızda gerek son telefon görüşmemizde 'Halkbankası'nın problemi bizim için bitmiştir' dedi. Tabii bu önemli bir siyasi irade beyanıdır" ifadelerini kullandı.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri yüzde 8,28 prim yaparak tavan fiyat olan 28,680 TL seviyesine yaklaştı.