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Seçim meydanında hesap yaptı! Erdoğan'dan "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" tezini çürüten sözler

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Partisinin Kütahya mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt verdi. Böyle bir zammın ülke ekonomisine etkilerini hesap eden Erdoğan, "Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Devlet çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

"BUNU EKLEMEK DEMEK..."

Konuşmasında "Emekliye 10 bin lira seyyanen zam yapılsın" diyenlere yanıt veren Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek, ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz. Birileri çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek bu ilave gideri ancak karşılayabiliriz. Bu emeklilerimizin maaşlarının maliyeti değil, ilave artışların tutarıdır. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istemedikleri gibi atıp tutabilirler. Yaptığımız her işin hesabını 85 milyona vermekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

"SABIR VE METANET İSTİYORUZ"

Açıklamalarının devamında vatandaşlardan biraz daha sabır isteyen Erdoğan, "Küresel ekonomik kriz çalışanlar ve emeklilerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye de bu dalgadan etkilendi. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonu itibariyle olumlu sonuçları görmüş olacağız. Siz atıp tutanlara bakmayın. Onlar istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Bu ülkenin ve bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Sabır ve metanet istiyoruz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (24)

VATANSEVER:

Emeklilerimizin bu tahriklere kapılmadan sağ duyulu olarak beklemeleri gerekiyor. Reis gereğini yapacaktır. Eskiden bayram ikramiyesi diye bir şey yoktu. Reis getirtti.

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Awesome:

Eskiden ikramiye yoktu da eskiden emekliler bu kadar zor geçim sıkıntısı çekmiyordu. Emekli olduğunda anlarsın bu durumu.

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Serkan Kaplan:

EVET CEBİNDEN VERİYOR DEĞİL Mİ ? GEREKSİZ HARCAMALAR KISILIRSA EĞER 2 BAYRAM EN AZ 1 ER MAAŞ İKRAMİYE ÇIKAR EMEKLİLERİMİZE.

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Cengvan:

10 bin lira ile ev geçindirilmez emekli sefaleti yaşıyor maaşımız asgari ücretin yarısına geriledi bumu adaletiniz.

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Sansasyonel Salvo:

Evet , budud adaletimiz . Efendimisss

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Hangi devlet kurumunun çalışanları aldıkları parayı hak ediyor önce bunu araştırmak lazım. Devlet kurumlarına gidiyorsun, torpilin yoksa memurun keyfi gelecek ki iş yapsın. Olması gereken memurların yarısı da hiç bir zaman olmuyor. Memurunu ne kadar çok düşünüyorsunuz. Emekli sizin halkınız değilmi. Bir ülkenin asgari ücretinin altında emekliye maaş verilir mi bu nasıl bir kafa yapısı.

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Abdullah Koparan:

Bakanların milletvekillerinin maaşından kesersen onlarda rantçılık yapma huylarından vazgeçerse bence çok rahat verilir fazlası bile kalır.

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VATANSEVER:

bakan dediğin 16 tane. Milletvekili 600 tane. Emekli ise milyon tane. Rakamla yazayım mı bide 16000000. Hesabı düzgün yapın kardeşim. Bakana vekile hiç maaş vermesen bile emekli sayısına böldüğün zaman kişi başı 10 tl bile düşmez

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mustafa özkan:

Kendi giderlerinizden kısın vatandaşa verin çok mu zor?

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Sami İşgören:

sandığa az kaldı tepkini orda göster kardeşim

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