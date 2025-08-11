Erdemli'de Doğal Gaz Altyapısı Çalışmaları Başladı
Mersin'in Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi'nde başlatılan doğal gaz altyapı çalışması ile 1200 haneye doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Mustafa Kara, mevcutta 16 bin konuta doğalgaz ulaştırıldığını açıkladı.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Türbe Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı.
Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, yapımına başlanan 5 kilometrelik şebeke montaj çalışması tamamlandığında mahalledeki 1200 haneye doğal gaz ulaştırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Şu anda 16 bin konutumuza doğal gaz ulaşımı sağlanıyor. Çalışma sonunda Türbe Mahallemizi de doğal gaza kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ekonomi