Erdemli'de Doğal Gaz Altyapısı Çalışmaları Başladı

Erdemli'de Doğal Gaz Altyapısı Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi'nde başlatılan doğal gaz altyapı çalışması ile 1200 haneye doğal gaz ulaştırılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Mustafa Kara, mevcutta 16 bin konuta doğalgaz ulaştırıldığını açıkladı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Türbe Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışması başlatıldı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, yapımına başlanan 5 kilometrelik şebeke montaj çalışması tamamlandığında mahalledeki 1200 haneye doğal gaz ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Şu anda 16 bin konutumuza doğal gaz ulaşımı sağlanıyor. Çalışma sonunda Türbe Mahallemizi de doğal gaza kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi
ABD'deki bir eve Dünya'dan daha yaşlı bir gök taşı çarptı

Bir evin çatısına düştü! Dünya'dan daha yaşlı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.