Erdemir yöneticisi Doğan çelikte yeşil dönüşüm için ekosistem gerektiğini söyledi

Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası İsmail Doğan, demir çelik sektöründe yeşil dönüşümün tek bir başlık altında ve tek bir paydaşla gerçekleştirilemeyeceğini, sürecin farklı boyutlarıyla ekosistem olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Doğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çelik sektörünün ülkelerin ekonomik gücünün temel göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Çeliğin savunma sanayisinden otomotive, enerjiden altyapıya, beyaz eşyadan gıda ambalajına kadar çok farklı alanlarda kullanıldığına dikkati çeken Doğan, yeşil dönüşümün demir çelik başta olmak üzere birçok sektörün uluslararası rekabet gücünde temel belirleyici unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Yeşil dönüşümü sadece çevresel yükümlülük olarak görmediklerini vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle düşük karbonlu, yeşil çelik üretiminin ülkemizde demir çelik sektörünün geleceği ve sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu değerlendiriyoruz. Biz, sermaye yoğun bir sektörüz ve dolayısıyla yeşil dönüşüm de oldukça uzun soluklu. Tesislerimizin, enerji altyapılarımızın ve üretim süreçlerimizin iyileştirilmesi, daha verimli hale gelmesi, değiştirilmesiyle ilgileniyoruz. Yeşil dönüşümü tek bir başlık altında, tek bir paydaş olarak yapmak mümkün değil. Bunu ancak bir ekosistem olarak farklı boyutlarıyla ele aldığımızda başarabileceğimize inanıyoruz."

"Farklı platformlarda bir araya gelmeyi önemsiyoruz"

Doğan, bu süreçte pazar koşullarının oluşmasında karar vericilerin ve politika yapıcıların hem teşvik hem de düzenleyici politikalar açısından dönüşümün parçası olmasının önemli başarı faktörleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, erişilebilir finansmanın kendileri için kıymetli olduğunu vurguladı.

Bu nedenle uluslararası finans kuruluşlarının, kalkınma bankalarının ve özellikle teşviklerle politika yapıcıların sektöre desteğinin dönüşümün gerçekleşmesinde kritik konuma sahip olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"COP31'in de 'diyalogdan uzlaşıya, uzlaşıdan aksiyona' yaklaşımıyla birlikte bu ekosistemin inşa edilmesi için çok önemli bir mecra olduğuna inanıyoruz. Biz, farklı temaların olduğu bu günlerde, böyle organizasyonlarda hem finansmana erişim hem politika şekillendirmeleri noktasında yardımcı olabilmek açısından hem de sektörün geleceğinin tartışılması açısından önemli bir misyon edinmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de burada farklı paydaşlarla, farklı platformlarda bir araya gelmeyi önemsiyoruz."

Kaynak: AA