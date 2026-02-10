Erdemir MUGEM'in gemi sacını üretiyor

OYAK şirketi Erdemir, Türk donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Milli Uçak Gemisi Projesi'nde (MUGEM) çelik ihtiyacını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yassı çelik üreticisi olarak 61 yıldır faaliyet gösteren Erdemir, levha ürünlerindeki yetkinliğiyle savunma sanayisinin projelerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Erdemir, MUGEM kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 40 bin ton gemi sacının üretimini üstleniyor. Proje hazırlıkları kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleriyle tedarik anlaşmaları imzalanırken, planlanan levhaların ilk parti sevkiyatı ocak ayı sonunda üretici firmalara teslim edildi.

MUGEM'in inşasında kullanılacak çelikler, Erdemir'in levha haddehanesinde imal ediliyor. Ana hammadde olarak doğrudan demir cevheri kullanan şirket, kaliteyi üretim sürecinin başından itibaren tasarlayarak çeliğin kimyasal kompozisyonundan mekanik performansına kadar her aşamada kontrol sağlıyor.

Yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle üretiliyor

Proje için üretilen çelik ürünleri, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle öne çıkıyor.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunularak MUGEM hakkında teknik detaylara da yer verildi.

Buna göre, MUGEM sınıfı uçak gemisi uzunluğunun 285 metre, genişliğinin 72 metre, draftının 10,1 metre ve deplasman ağırlığının 60 bin tonun üzerinde olması planlanıyor.

Mürettebat kapasitesi yaklaşık 800 kişi olarak belirlenen geminin, Türk Donanması'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu L-400 amfibi hücum gemisinden daha büyük olması öngörülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen 5'inci ülke olması hedefleniyor.

Tamamlandığında Türk Donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan proje, Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.