Erdemir 60. Yılında Sürdürülebilirlik ve İnovasyona Yatırım Yapıyor

Erdemir 60. Yılında Sürdürülebilirlik ve İnovasyona Yatırım Yapıyor
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Yassı çelik üreticisi Erdemir, 60. yılını kutladığı bu dönemde sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkezine alarak yatırımlarına devam ediyor. 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen şirket, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Yassı çelik üreticisi Erdemir, 60'ıncı yılında sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkeze alan yatırımlarına devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen entegre yassı çelik üreticilerinden Erdemir, 1965'te başladığı üretim yolculuğunda 60'ıncı yılını kutluyor. İşletmeye alınışından bu yana geçen 60 yılda Erdemir, yalnızca demir çelik sektörünün öncülerinden biri olmakla kalmadı; aynı zamanda üretimi, ihracatı, yatırımları ve oluşturduğu istihdam ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı.

OYAK bünyesine katılmasıyla yatırımlarına hız verdi

2006 yılında OYAK'ın bünyesine katılmasıyla birlikte yatırımlarına ve dönüşüm çalışmalarına hız veren Erdemir, bugün yaklaşık 4 milyon ton ham çelik ve 5 milyon ton nihai ürün kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Günümüzde Erdemir, bağlı şirketleri; İsdemir, Erdemir Maden, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Mühendislik, Erdemir Romanya, Kümaş Manyezit, Erdemir Enerji Erdemir Asia Pacific ve İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ile yassı ve uzun çelik üretimi, çelik servis merkezi hizmetleri, madencilik, endüstriyel gaz üretimi, mühendislik ve proje yönetiminin yanı sıra enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor

Erdemir, yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği Net Sıfır Yol Haritası kapsamında, 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Erdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor. Net Sıfır Yol Haritası, Erdemir'in yalnızca çevresel sorumluluklarını değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini de yansıtıyor.

12 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor

Türk sanayisinin en fazla istihdam sağlayan kuruluşlarından biri olarak 12 binin üzerinde kişiye iş imkanı sunan Erdemir, sadece Karadeniz Ereğli'de bağlı kuruluşlarıyla birlikte 6 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlıyor. Ereğli bölgesinin gelişiminde de rol oynayan Erdemir, bölge ekonomisinin can damarı konumunda yer aldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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