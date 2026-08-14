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Erdek'te zeytin sineği uyarısı: Üreticilere zirai mücadele çağrısı

Erdek'te zeytin sineği uyarısı: Üreticilere zirai mücadele çağrısı
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Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineği popülasyonundaki hızlı artış nedeniyle üreticileri uyardı. Haftalık tuzak sayımlarıyla mücadele zamanının belirlendiğini ve üreticilerin SMS ile sosyal medyadan bilgilendirildiğini açıklayan müdürlük, uygun hava şartlarında zamanında zirai mücadele yapılmasının verim ve kalite kayıplarını önlemede kritik olduğunu vurguladı.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini zeytin sineği popülasyonunda yaşanan hızlı artış nedeniyle uyardı.

Zeytin üretiminde verim ve kalite kaybına neden olan zeytin sineğine karşı üreticilerin uygun hava şartlarında zirai mücadele yapmaları istendi.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zeytin sineğine karşı mücadele zamanının belirlenmesi amacıyla her hafta düzenli olarak zeytin sineği tuzak sayımlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan sayımlar sonucunda zirai mücadele zamanının tespit edildiği ve üreticilerin SMS ile sosyal medya kanalları üzerinden bilgilendirildiği ifade edildi.

Üreticilerin yapılan duyuruları takip ederek, uygun hava şartlarda gerekli zirai mücadeleyi zamanında gerçekleştirmelerinin zeytin üretiminde yaşanabilecek verim ve kalite kayıplarının önlenmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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