Erciş'te Şeker Pancarı Alım Töreni Başladı

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı, kurbanların kesilip, duaların okunduğu törenle başladı.

Şeker fabrikasının alım sahasında düzenlenen törene Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Jandarma komutanı yarbay Murat Geniş, Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Savaş Barış, Pancar Ekiciler, Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı. Erciş Kaymakamı Karaloğlu, Erciş Şeker Fabrikası'nın 2025-2026 kampanya döneminde bugün itibariyle pancar alımına başlayarak adım atmasının, bölgedeki tarım faaliyetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Kaymakam Karaloğlu, "Şeker pancarı bölgemizin tarımsal üretimde stratejik bir öneme sahiptir. Çiftçilerimizin alın teri ile topraktan sofralarımıza uzanan bu değerli ürün hem ülkemiz ekonomisine, hem de bölge istihdamına doğrudan katkı sağlamaktadır. Erciş şeker fabrikamız sadece şeker üreten bir fabrika değil, aynı zamanda bölge çiftçisini destekleyen, yerel ekonomiye yön veren sosyal ve ekonomik kalkınmaya katıda bulunan önemli bir kurumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, liderliğinde devletimiz her alanda olduğu gibi tarım ve üretim alanında üreticimizin yanında olmaya devam etmektedir. Başta fabrika müdürümüz olma üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.