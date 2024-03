Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok

Bursa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, özel bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Murat Kolancı ile ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

"HİÇ KİMSENİN GÖLGESİNDE YÜRÜYEN BİR PARTİ DEĞİLİZ"

Siyasi tavrının net olduğunu ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini söyleyen Erbakan, hiçbir ittifakta yer almadıklarının altını çizerek, "Faydalı icraatlarda, milletin hayrına olacak adımlarda da destek olduk. Bundan sonra da yine aynı tavrımıza devam edeceğiz. Muhalefetin de iktidarın da hangi partiden olursa olsun, doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceğiz. Doğrunun yanında duracağız. Tabii hiç kimsenin gölgesinde yürüyen bir parti değiliz. Kendi gücüyle, kendi adaylarıyla, kendi logosuyla, kendi seçim kampanyasıyla, müstakil bir şekilde seçimlere giriyoruz ve milletimizin desteğini istiyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin gölgesinde değil, Milli Görüş çizgisindeyiz" diye konuştu.

"HEP AYNI HİKAYELER AMA ENFLASYONUN DÜŞECEĞİ FALAN YOK"

Hükümetin izlediği ekonomi politikasını da eleştiren Erbakan, "Türkiye'de ürettiğin bir ürünü, üretmek için kullandığın ham maddenin malzemesinin yüzde 82'sini ithal ediyorsun. Yerli malı, Türk malı damgası ürün, yüzde 82 oranında ithal. Dış ticaret açığı 110 milyar dolar. İthalata bağımlı ekonomide, döviz arttıkça enflasyon da patlayacak demektir. Her bahar, 'Bu bahar enflasyon düşüyor.' Her yaz, 'Bu yaz sonu enflasyon düşüyor.' Her sene, 'Bu sene sonunda enflasyon düşüyor.' Hep aynı hikayeler ama enflasyonun düşeceği falan yok. Bir kere Merkez Bankası, 'Yıl sonunda dolar 40 lira olacak' diyor. Orta vadeli programda, hükümet, 'Yıl sonunda dolar 45 lira olacak' diyor. Doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına? Bu şartlarda açlık sınırı, 19 bin lirayı geçmiş. Yoksulluk sınırı, 53 bin lira olmuş. Siz emekliye 10 bin lira maaş veriyorsunuz. İşçiye 17 bin veriyorsunuz. Zaten bütün asgari ücretli ve milyonlarca emekli, açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında. Türkiye'de kaç hanenin evine ayda 53 bin liradan fazla bir gelir giriyor? Halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 44'ü de aç. Bunun göstergesi, ispatı; kredi kartı ve banka kredisi borçlarıdır" diye konuştu.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK BEREKET DEMEKTİR"

Yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken Erbakan, Milli Görüş ve ahlaklı belediyeciliğin aynı zamanda bereket olduğunu söyleyerek, "1995'te Konya Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Hükümete çağrıda bulundu, 'Kendimden önceki bütün borçları ödedim. Üstüne hizmetlerimi de yaptım. Üstüne bir de para birikti. Eğer hükümet olarak paraya ihtiyacınız varsa, Dünya Bankası'ndan, IMF'den faizle borç almayın" dedi. Dünyada bunun başka bir örneği yok. Aynı belediye, aynı şehir, gömleği çıkarınca bu sefer 1 ayda borç faizine verdiği para, 6 bin personelinin maaşından daha fazla. Boğazına kadar borca batmış. Ama Milli Görüş'ün ahlaklı belediyeciliği demek; denk bütçe demektir, borç ve faiz olmaması demektir ve bereket demektir" dedi.