Erbaa OSB, bölgenin lokomotifi olacak

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Erbaa Osb'de 6 bin olan mevcut istihdamın 5 yıl içinde 15 bine çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (Osb) yapılacak olan caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törenin açılış konuşmasını Erbaa Belediye Bakanı Ertuğrul Karagöl yaptı. Başkan Karagöl, Erbaa Osb'nin kurulduğu ilk günden bugüne büyümeye devam ettiğini, gelişen ve büyüyen OSB çakışanları için ihtiyacı duyulan caminin Erbaa'ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Erbaa Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ise Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde 24 aktif fabrika ile 6 bine yakın istihdamı ile Tokat'ın en hızlı büyüyen sanayi şehri olduğunu kaydetti. Son olarak kürsüye gelen Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ise caminin yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Erbaa OSB'nin gelişimine dikkat çeken Vali Balcı, "Erbaa OSB'de anaokulu yaptık, camimizin temelini attık. Sağlık merkezi kazandıracağız. Hizmet binasının temeli atılacak. Mesleki Eğitim Merkezi kuracağız. OSB'yi 800 dekar genişleteceğiz. Erbaa'ya çiçek OSB kuracağız. Bu çalışmalar tamamlandığında 6 bin olan mevcut istihdamın 5 yıl içinde 15 bine çıkmasını hedefliyoruz. Erbaa'mızın imarı ve ihyası, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için hep birlikte çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. "dedi. Yapılan konuşmaların ardından caminin temeli butona basılarak atıldı. - TOKAT