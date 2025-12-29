Haberler

Eski santrallerin reaktif güç yükümlülüğüne geçiş süresi 1 yıl ertelendi

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rüzgar enerjisi santralleri ve bazı eski üretim tesislerinin reaktif güç yükümlülüklerini yerine getirmeleri için tanınan süreyi 1 yıl uzatarak 1 Ocak 2027'ye erteledi.

EPDK'nin Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca proje onayı veya sözleşme yürürlük tarihi 1 Haziran 1996'dan önceki üretim tesisleri ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile bağlantı anlaşmasını 24 Eylül 2008'den önce yapan rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinin zorunlu reaktif güç yükümlülüklerini yerine getirmeleri için tanınan süre 1 Ocak 2026'dan 1 Ocak 2027'ye uzatıldı.

Bu kapsamda, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki üretim tesisleri hariç olmak üzere, proje onayı veya sözleşme yürürlük tarihi 1 Haziran 1996'dan önce olan üretim tesislerinin zorunlu reaktif güç değerleri, aşırı ikazlı olarak nominal aktif güçlerinin yüzde 15'i ve düşük ikazlı olarak nominal aktif güçlerinin yüzde 10'u kadar olacak.

TEİAŞ ile bağlantı anlaşmasını 24 Eylül 2008'den önce yapan rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinin ise aşırı ve düşük ikazlı olarak santral kurulu güçlerinin yüzde 10'u kadar reaktif güç sağlaması yeterli olacak. EÜAŞ bünyesindeki üretim tesislerinin reaktif güç destek hizmeti yükümlülükleri ise EÜAŞ ile TEİAŞ arasında yapılacak protokol çerçevesinde belirlenecek.

Ayrıca, lisanssız elektrik üretim tesisi sahipleri yönetmelik kapsamına alındı.

Toplayıcılık faaliyetlerinde "izleme" düzenlemesi

Öte yandan, EPDK'nin Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, toptan satış faaliyetinde bulunulup bulunulmadığına yönelik gerekli izleme, piyasa işletmecisi tarafından yapılacak. Ayrıca piyasa işletmecisi izleme sonuçlarını içeren raporunu üç aylık periyotlarla EPDK'ye iletecek.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
